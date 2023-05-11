Аналитики рассказали о предпочтениях россиян при онлайн-покупке продуктов – большинство тратят на такой шопинг от 2 до 3 тыс. рублей в неделю и чаще всего покупают фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочные продукты. Каждый третий респондент планирует траты и покупает продукты по заранее подготовленному списку.
Каждый второй участник исследования (54%) покупает продукты, когда вспоминает, чего в доме нет. 31% респондентов заранее планируют траты на продукты и покупают их по подготовленному списку. Каждый восьмой пользователь онлайн-платформ для покупки продуктов предпочитает подождать скидок и акций, чтобы совершить покупку.
Большинство респондентов (36%) тратят на покупку продуктов онлайн от 2 до 3 тыс. рублей в неделю. 14% признались, что выделяют на эту статью расходов от 8 тыс. рублей еженедельно. Примерно столько же тратят на онлайн-покупку продуктов до 1 тыс. рублей в неделю.
Чаще всего в корзину онлайн-покупателя продуктов попадают овощи и фрукты (11%), мясо и рыба (11%), молочные продукты (10%). Самый популярный фрукт у покупателей – банан, овощ – помидор, молочный продукт – молоко жирностью 2,5%, мясной продукт – филе грудки цыпленка.
Исследование о покупательских предпочтениях россиян при приобретении продуктов онлайн провели аналитики «СберМаркета» и Rambler&Co. В опросе участвовали более 130 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 45 лет.
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