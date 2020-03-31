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Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон в память о Великой Отечественной войне

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

4-5 апреля состоится онлайн-хакатон Memory.Hack, подготовленный Phystech.Genesis и российской командой Russian Hack Team. Организаторы ищут решения для проекта «Дорога памяти», который собирает фотографии участников Великой Отечественной войны. Подать заявку можно до 2 апреля.

Phystech.Genesis проведет онлайн-хакатон в память о Великой Отечественной войне

Участвовать в хакатоне могут готовые команды и отдельные специалисты — разработчики, дизайнеры, студенты и все, кто сможет предложить и воплотить интересную идею. За 36 часов участникам предстоит решить одну из двух задач:

  1. Придумать и создать систему, которая могла бы автоматически искать, загружать из интернета и проверять фотографии участников войны.
  2. Разработать сервис, который замотивирует пользователей загружать фотографии на сайт проекта «Дорога памяти».

Участники смогут получить мерч и доставку еды на дом, а победители разделят 500 000 рублей.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте хакатона.

Фото на обложке: Florian Olivo/Unsplash

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