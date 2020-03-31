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Открыта регистрация на онлайн-встречу с экспертом по территориальному маркетингу Константином Гараниным

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

3 апреля пройдет онлайн-встреча, посвященная развитию новых продуктов и поискам новых ниш в туристической индустрии. Мероприятие состоится в рамках проекта Moscow Travel Hub. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Открыта регистрация на онлайн-встречу с экспертом по территориальному маркетингу Константином Гараниным

Присоединиться к онлайн-встрече могут все, кто заинтересован в развитии маркетинговых стратегий и новых туристических продуктов: туроператоры, агентства, стартапы, компании из гостиничного и ресторанного бизнеса.

В программе три темы:

  1. Средовой маркетинг — подход, который выделяет важность окружающей среды в продвижении продукта.
  2. Нишевой маркетинг — инструмент для поиска и продвижения новых продуктов в узком сегменте рынка.
  3. Экспоненциальный, или «сарафанный», маркетинг — метод, позволяющий быстро тестировать продукт.


В качестве спикера выступит Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга НИУ ВШЭ, основатель краудсорсинговой платформы Citycelebrity и маркетингового агентства Mybrandbrand.com, бывший директор территориального развития проектов «Горный курорт “Роза Хутор”», «Ярославское взморье» и «Завидово». Формат встречи предполагает прямую коммуникацию всех участников со спикером. Каждый желающий cможет задать вопросы Константину.

Онлайн-встреча пройдет в сервисе Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия на Timepad.

Онлайн-встреча пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub по инициативе Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Комитета по туризму города Москвы. Moscow Travel Hub — это площадка, объединяющая всех представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная для развития коммуникации внутри рынка и построения партнерств с целью запуска совместных продуктов и предложений для туристов.

Фото на обложке: Avel Chuklanov/Unsplash

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