Открыта регистрация на онлайн-встречу с экспертом по территориальному маркетингу Константином Гараниным

Присоединиться к онлайн-встрече могут все, кто заинтересован в развитии маркетинговых стратегий и новых туристических продуктов: туроператоры, агентства, стартапы, компании из гостиничного и ресторанного бизнеса.



В программе три темы:



Средовой маркетинг — подход, который выделяет важность окружающей среды в продвижении продукта. Нишевой маркетинг — инструмент для поиска и продвижения новых продуктов в узком сегменте рынка. Экспоненциальный, или «сарафанный», маркетинг — метод, позволяющий быстро тестировать продукт.



В качестве спикера выступит Константин Гаранин, руководитель Центра территориального маркетинга НИУ ВШЭ, основатель краудсорсинговой платформы Citycelebrity и маркетингового агентства Mybrandbrand.com, бывший директор территориального развития проектов «Горный курорт “Роза Хутор”», «Ярославское взморье» и «Завидово». Формат встречи предполагает прямую коммуникацию всех участников со спикером. Каждый желающий cможет задать вопросы Константину.



Онлайн-встреча пройдет в сервисе Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице мероприятия на Timepad.



Онлайн-встреча пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub по инициативе Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Комитета по туризму города Москвы. Moscow Travel Hub — это площадка, объединяющая всех представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная для развития коммуникации внутри рынка и построения партнерств с целью запуска совместных продуктов и предложений для туристов.

Фото на обложке: Avel Chuklanov/Unsplash