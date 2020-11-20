Перспективные IT-стартапы получат поддержку казанского бизнес-инкубатора

28–29 ноября в «ИТ-парке» Казани пройдёт онлайн-отбор стартапов в бизнес-инкубатор. Его резиденты получат возможность привлечь инвестиции от бизнес-ангелов и венчурных фондов.
Чтобы попасть в бизнес-инкубатор, нужно презентовать свой проект экспертам по видеосвязи. К участию в конкурсном отборе приглашают проекты разных масштабов: от находящихся на стадии разработки идеи и тестирования до нуждающихся в масштабировании и выходе на международный рынок.
Основная задача технопарка «ИТ-парк» – создать благоприятные условия для продвижения перспективных IT-стартапов на российском и международном рынке. Что даёт резидентство бизнес-инкубатора:
- оборудованные рабочие места;
- привлечение частного и государственного финансирования;
- трекинг проекта по методу Customer Development;
- бухгалтерское и юридическое сопровождение;
- виртуальный сервер для запуска проекта;
- PR и продвижение проекта;
- помощь в подборе команды.
Также резиденты получат консультацию экспертов IT-рынка и возможность найти бизнес-партнеров за два конкурсных дня.
Подробная информация и регистрация на бесплатное участие на сайте.
Фото на обложке: AllaSerebrina/Depositphotos
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