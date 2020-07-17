За что россияне платят онлайн — исследование

Компания Mediascope изучила, как и за что россияне платили онлайн в 2020 году. Анализ показал, что хотя бы раз оплачивали покупки онлайн 93,7% опрошенных. Исследование Rusbase предоставила пресс-служба «Яндекс.Денег».

В онлайн-опросе участвовали жители крупных городов России в возрасте 12-55 лет. Чаще всего опрошенные оплачивают онлайн мобильную связь (81,6%). Покупают товары через интернет 81% респондентов. На третьем месте — оплата коммунальных услуг (72,3%). Первая тройка категорий платежей остается неизменной с 2019 года. При этом за мобильную связь платить в этом году стали меньше.

На что еще россияне тратят деньги в интернете:

Доставка еды (61,1%),

Денежные переводы (58,5%),

Такси (55,2%),

Штрафы и налоги (51,7%),

Транспорт (50,4%),

Мероприятия (44%),

Кредиты (43,1%),

Онлайн-игры (29,4%),

Пожертвования (24,2%),

Отели (23,6%),

Донаты (14,7%).

Исследование Mediascope показало, что самыми популярными средствами для онлайн-платежей стали банковские карты (89,9%) и интернет-банкинг (89,7%). Электронными деньгами пользовались 78,3% участников, а бесконтактными платежами — 53,4%. По сравнению с прошлым годом самый большой прирост пользователей в системе бесконтактных платежей (на 8,6%).

Количество россиян, оплачивающих товары или услуги онлайн с помощью компьютера, уменьшилось во всех категориях способов оплаты. Платить, используя смартфон, наоборот, в каждой категории стало большее число людей.

Лидером среди платежных сервисов остается Сбербанк. Его предпочитают 82,8% россиян. На втором месте по популярности оказался сервис «Яндекс. Денег» — через него в интернете платил каждый второй опрошенный (54,7%). Затем идут Qiwi (39,8%) и WebMoney (34,8%).

Кэшбэк используют 62,7% опрошенных россиян. 20,1% хотели бы его получать. 15,5% не интересуются кэшбэком, а 1,7% ничего не знают о таком виде бонусных программ. Популярнее всего кэшбэк у людей 35-44 лет. 68,3% респондентов из этой возрастной группы подтвердили, что у них есть карта или электронный кошелек с кэшбэком. Самые популярные способы получения кэшбэка — в виде бонусов и баллов.

Фото: William Potter / Shutterstock