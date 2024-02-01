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Минфин внес в правительство проект постановления об онлайн-регистрации бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин внес в правительство проект постановления об онлайн-регистрации бизнеса. Удаленно можно будет зарегистрировать ИП или ООО, получить электронную подпись и открыть счет в банке.

Минфин внес в правительство проект постановления об онлайн-регистрации бизнеса

Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о полностью удаленной регистрации бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению, в режиме онлайн можно будет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, открыть счет в банке и получить электронную подпись. Нужно выбрать банк для открытия счета, подписать согласие на выдачу электронной подписи и передать в ФНС необходимые документы.

На первом этапе онлайн-регистрация бизнеса будет работать в формате эксперимента. Дата его начала пока не установлена, он продлится до конца 2024 года.

Фото на обложке: Summit Art Creations / Shutterstock

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