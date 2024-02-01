Минфин внес в правительство проект постановления об онлайн-регистрации бизнеса. Удаленно можно будет зарегистрировать ИП или ООО, получить электронную подпись и открыть счет в банке.
Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о полностью удаленной регистрации бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно постановлению, в режиме онлайн можно будет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, открыть счет в банке и получить электронную подпись. Нужно выбрать банк для открытия счета, подписать согласие на выдачу электронной подписи и передать в ФНС необходимые документы.
На первом этапе онлайн-регистрация бизнеса будет работать в формате эксперимента. Дата его начала пока не установлена, он продлится до конца 2024 года.
Фото на обложке: Summit Art Creations /
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