Лишь 5% россиян заказывают продукты онлайн — исследование

В первом квартале 2023 года лишь 5% покупателей заказывали продукты онлайн, остальные 95% делали покупки офлайн. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Пакет» от X5 Group.
Больше всего покупок сделали в Москве (19%) и Московской области (12%). Чуть меньше отоваривались жители Санкт-Петербурга — 8%.
Четвертое место делят Краснодар и Республика Татарстан. Доля купленных товаров составляет по 5%. Аналогичная ситуация в Свердловской и Самарской областях — по 4%. Топ-10 самых активных городов по покупкам замыкают Ростовская (3%) и Нижегородская (2%) области.
Самыми популярными стали товары молочной гастрономии (17%), бакалея (12%), соки и воды занимают 11% от всей купленной продукции. Им немного уступают фрукты и овощи — 10%. Кондитерские изделия получили 9%.
Проанализировав потребительские привычки своих клиентов, эксперты «Пакета» составили портрет типичного покупателя. Оказалось, женщины чаще ходят в магазины за продуктами, чем мужчины.
Основной возраст покупателей — 30-40 лет. При этом покупательская активность людей младше 20 лет соответствует уровню активности у людей 60-70 лет — лишь 2%.
Среди сетей X5 лидирующую позицию по объемам продаж в первом квартале года заняла «Пятерочка» — 82%. Вторым по популярности с 13% стал «Перекрёсток». При этом онлайн-платформы сетей пользовались спросом в равной степени, он составил 2%.
Фото на обложке: Davizro Photography /
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