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Объем рынка розничной онлайн-торговли вырос на 38% по итогам 2022 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем рынка розничной онлайн-торговли по итогам 2022 года вырос на 38% в денежном выражении и составил 5,7 трлн рублей. В количественном выражении рост оказался еще более значительным – в прошлом году россияне совершили 2,8 млрд заказов, что на 65% больше, чем годом ранее.

Объем рынка розничной онлайн-торговли вырос на 38% по итогам 2022 года

Оценку рынка онлайн-торговли провели специалисты агентства маркетинговых исследований Data Insight.

По итогам 2022 года денежный объем розничных онлайн-продаж вырос на 38% до 5,7 трлн рублей. В количественном выражении рост составил 65% – было совершено 2,8 млрд заказов.

Основной вклад в рост рынка привнесли маркетплейсы, отмечают эксперты. Их доля в общем объеме онлайн-продаж во втором полугодии 2022 года достигла рекордных 73%. Например, Ozon и Wildberries совокупно заняли долю рынка онлайн-торговли в 53% в денежном выражении и 77% по количеству заказов.

В 2022 году темпы роста рынка интернет-торговли замедлились по отношению к 2021 году, подчеркнули в Data Insight. В 2021 году по отношению к 2020 году рынок вырос на 52% в деньгах и на 104% по количеству заказов.

Фото на обложке: Lee Charlie / Shutterstock

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