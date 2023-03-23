Объем рынка розничной онлайн-торговли вырос на 38% по итогам 2022 года

Объем рынка розничной онлайн-торговли по итогам 2022 года вырос на 38% в денежном выражении и составил 5,7 трлн рублей. В количественном выражении рост оказался еще более значительным – в прошлом году россияне совершили 2,8 млрд заказов, что на 65% больше, чем годом ранее.
Оценку рынка онлайн-торговли провели специалисты агентства маркетинговых исследований Data Insight.
По итогам 2022 года денежный объем розничных онлайн-продаж вырос на 38% до 5,7 трлн рублей. В количественном выражении рост составил 65% – было совершено 2,8 млрд заказов.
Основной вклад в рост рынка привнесли маркетплейсы, отмечают эксперты. Их доля в общем объеме онлайн-продаж во втором полугодии 2022 года достигла рекордных 73%. Например, Ozon и Wildberries совокупно заняли долю рынка онлайн-торговли в 53% в денежном выражении и 77% по количеству заказов.
В 2022 году темпы роста рынка интернет-торговли замедлились по отношению к 2021 году, подчеркнули в Data Insight. В 2021 году по отношению к 2020 году рынок вырос на 52% в деньгах и на 104% по количеству заказов.
Фото на обложке: Lee Charlie /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 2 «СберАвто» назвал самые популярные автомобили у россиян стоимостью до 1 млн рублей
- 3 Каждый четвертый работодатель проверят кредитные истории соискателей — опрос
- 4 Количество вакансий для таксистов в России выросло в 40 раз за пять лет
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
24 марта 2023
26 марта 2023
28 марта 2023