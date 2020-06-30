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58% МСБ сократили затраты на содержание офиса во время карантина — исследование

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Исследование платформы «Mail.ru для бизнеса» показало, что каждый четвертый предприниматель за время самоизоляции отдал до 19% бюджета на онлайн-продвижение. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

58% МСБ сократили затраты на содержание офиса во время карантина — исследование

Опрос проводился с 27 мая по 23 июня 2020 года среди 3116 компаний среднего и малого бизнеса.

Выяснилось, что за время эпидемии 42% российских предпринимателей стали быстрее осваивать онлайн-инструменты.

  • 29% оценивали, какие из услуг можно перевести в онлайн-формат,
  • 21% использовали облачные сервисы для совместной работы с документами,
  • 17% изучали инструменты для продвижения компании в интернете,
  • 16% использовали корпоративный чат.

Тем не менее, 40% опрошенных не стали менять свои статьи расходов и выделять деньги на онлайн.

Среди цифровых инструментов, которыми компании не пользовались до карантина, выделаются чаты, онлайн-конференции, видеозвонки, email-рассылки, продвижение в соцсетях, облачные сервисы и виртуальный офис.

Опрошенные нашли плюсы в переводе бизнеса в онлайн:

  • сокращение затрат на содержание офиса — 58%;
  • экономия времени на дорогу — 56%;
  • создание персонализированных предложений клиентам — 15%;
  • кастомизация сервисов под компанию (сайт, рассылки и тд.) — 13%;
  • потенциал роста прибыли — 12%.

Среди минусов были отмечены:

  • большие затраты времени на переговоры;
  • необходимость использования платных сервисов;
  • угроза безопасности данных;
  • необходимость обучения онлайн-инструментам;
  • вероятность стать жертвой мошенников;
  • сложность настроек онлайн-сервисов.

Фото: mrmohock / Shutterstock

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