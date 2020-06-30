Исследование платформы «Mail.ru для бизнеса» показало, что каждый четвертый предприниматель за время самоизоляции отдал до 19% бюджета на онлайн-продвижение. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

58% МСБ сократили затраты на содержание офиса во время карантина — исследование