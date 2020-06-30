58% МСБ сократили затраты на содержание офиса во время карантина — исследование
Исследование платформы «Mail.ru для бизнеса» показало, что каждый четвертый предприниматель за время самоизоляции отдал до 19% бюджета на онлайн-продвижение. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.
Опрос проводился с 27 мая по 23 июня 2020 года среди 3116 компаний среднего и малого бизнеса.
Выяснилось, что за время эпидемии 42% российских предпринимателей стали быстрее осваивать онлайн-инструменты.
- 29% оценивали, какие из услуг можно перевести в онлайн-формат,
- 21% использовали облачные сервисы для совместной работы с документами,
- 17% изучали инструменты для продвижения компании в интернете,
- 16% использовали корпоративный чат.
Тем не менее, 40% опрошенных не стали менять свои статьи расходов и выделять деньги на онлайн.
Среди цифровых инструментов, которыми компании не пользовались до карантина, выделаются чаты, онлайн-конференции, видеозвонки, email-рассылки, продвижение в соцсетях, облачные сервисы и виртуальный офис.
Опрошенные нашли плюсы в переводе бизнеса в онлайн:
- сокращение затрат на содержание офиса — 58%;
- экономия времени на дорогу — 56%;
- создание персонализированных предложений клиентам — 15%;
- кастомизация сервисов под компанию (сайт, рассылки и тд.) — 13%;
- потенциал роста прибыли — 12%.
Среди минусов были отмечены:
- большие затраты времени на переговоры;
- необходимость использования платных сервисов;
- угроза безопасности данных;
- необходимость обучения онлайн-инструментам;
- вероятность стать жертвой мошенников;
- сложность настроек онлайн-сервисов.
Фото: mrmohock / Shutterstock
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