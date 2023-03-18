Россиянам разрешили покупать в иностранных онлайн-магазинах без прохождения идентификации

Владимир Путин утвердил поправки в закон о противодействии отмыванию доходов. Теперь россияне могут совершать покупки в пределах 15 тысяч рублей в зарубежных онлайн-магазинах без прохождения идентификации.
Согласно обновленному документу, для покупки товара стоимостью в пределах 15 тысяч рублей в иностранном онлайн-магазине гражданину РФ не нужно проходить дополнительных процедур.
По прошлому законодательству, в аналогичной ситуации человеку необходимо было пройти упрощенную идентификацию или лично явиться в отделение банка.
Как указано в пояснительной записке, законопроект должен оптимизировать административную нагрузку на банки и предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок.
Исключениями в поправках являются случаи, когда сотрудники банка заподозрят клиента в отмывании нелегальных доходов или финансировании терроризма. Кроме того, идентификация потребуется, если деньги переводят физическому лицу или некоммерческой организации (кроме религиозных, благотворительных организаций и других).
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