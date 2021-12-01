Более половины городских жителей РФ покупают что-нибудь в интернете минимум два раза в год — опрос

Больше половины (52,4%) городских жителей России в возрасте 16-55 лет покупают что-нибудь в интернете минимум два раза в год, выяснилось в ходе ежегодного совместного опроса «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Большинство (80%) из них заказывают что-то минимум раз в месяц, 26% — минимум раз в неделю.
Главной причиной покупать онлайн для россиян является возможность сравнивать цены и искать выгодные предложения. Её в своём списке причин назвали 55 % респондентов. Каждый второй опрошенный отметил возможность почитать отзывы, примерно так же часто респонденты указывали на сравнительно низкие цены и возможность делать покупки в любое время и из любого места.
Опрос показал, что доля покупок, сделанных с мобильных устройств, продолжает расти. В 2021 году она превысила 60%. Покупая с мобильных, россияне чаще пользуются приложениями магазинов, а не их сайтами.
Самыми распространёнными действиями перед покупкой стали:
- чтение отзывов (этот пункт отметили 32 % опрошенных);
- сравнение похожих товаров (28 %);
- сравнени цен на них в разных магазинах (26 %).
Самой привлекательной акцией в 2021 году у россиян стала бесплатная доставка (54 %). На втором месте — скидки (42 %). На третьем — зачисление кэшбэка на банковскую карту (33 %).
Одежда и обувь для взрослых пользуется у граждан РФ наибольшим спросом среди другх категорий товаров, выяснилось в ходе опроса.: Эти товары хотя бы раз в течение года покупали 64 % респондентов. На второе место поднялись средства для ухода за лицом, телом и волосами (59 %). Заметнее всего, почти на четверть, расширился спрос на продукты питания (50 %) — они занимают пятую строчку в топе.
Среди товаров, которые россияне не стали бы покупать онлайн, лидируют алкоголь (36 %) и лекарства и БАДы (24 %). Однако по сравнению с прошлым годом доля респондентов, которые не готовы покупать эти товары в интернете, снизилась.
Больше половины опрошенных оплатили свою последнюю покупку банковской картой при оформлении заказа. Около четверти — рассчитались картой при получении. Почти каждый второй респондент называл предпочтительном способом оплаты — оплату при получении.
Наиболее распространённый способ получения заказа — самовывоз из магазина или пункта выдачи, так получили свои последние покупки почти две трети опрошенных. На втором месте — доставка курьером, на третьем — почта. Срочной курьерской доставкой пользовались почти в два раза чаще, чем в 2020 году.
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Фото на обложке: feeling lucky /
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