Более 25% россиян намерены отменить подписку на онлайн-кинотеатры

В 2022 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 5%. При этом на фоне санкций их библиотеки сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо зарубежных фильмов и сериалов, не всегда привлекает клиентов.

В ближайшее время 25% пользователей видеосервисов намерены отказаться от подписок на них. Основная причина — высокая цена за доступ к медиа, узнал «Коммерсантъ» у Б1 и TelecomDaily.

32% из тех, кто собирается отменить подписку, сделают это после того, как досмотрят конкретный сериал, 11% получили подписку в подарок и не планируют покупать ее, еще 10% не устраивает подборка контента, 3% сообщили о низком качестве сервиса.

В эом году рост пользователей онлайн-кинотеатров может быть неустойчивым из-за проблем с заменой зарубежного контента, говорят аналитики. Однако российские видеостримирнги надеются избежать оттока аудитории за счет контента собственного производства.

После начала спецоперации на Украине Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, Netflix решили покинуть российский рынок.

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