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Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России». Проект планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье. . Об этом РБК сообщили в пресс-службах правительства и Минфина.

Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Эксперимент продлится до 31 июля 2026 года. В ходе пилота правительство может расширить территорию, например, были предложения включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

В рамках проекта будет разрешены онлайн-продажи только российских тихих, игристых и крепленых вин на сайте «Почты России». За список производителей-участников будет отвечать Минсельхоз.

Доставлять напитки будут или по адресу получателя, или в почтовое отделение. Доставка возможна будет не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Покупателю нужно будет подтвердить свое совершенолетие.

Фото на обложке: il21 / Shutterstock

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