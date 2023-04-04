Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России». Проект планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье. . Об этом РБК сообщили в пресс-службах правительства и Минфина.

Эксперимент продлится до 31 июля 2026 года. В ходе пилота правительство может расширить территорию, например, были предложения включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

В рамках проекта будет разрешены онлайн-продажи только российских тихих, игристых и крепленых вин на сайте «Почты России». За список производителей-участников будет отвечать Минсельхоз.

Доставлять напитки будут или по адресу получателя, или в почтовое отделение. Доставка возможна будет не ранее чем через 24 часа после оформления заказа. Покупателю нужно будет подтвердить свое совершенолетие.

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