OnlyFans запретит публиковать откровенный контент из-за давления партнеров

Британская платформа OnlyFans с октября вводит запрет на публикацию контента «откровенно сексуального характера». Запреты связаны с давлением со стороны банков, платежных сервисов и желанием компании избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.

OnlyFans хочет привлечь от инвесторов более $1 млрд, сообщил Bloomberg.

Пользователи по-прежнему смогут публиковать на платформе видео и фотографии в обнаженном виде, если они не противоречат политике OnlyFans.

В правилах сервиса указывается, что подобные публикации запрещены, если они «записаны в общественных местах» или транслируются из тех стран, где это незаконно.

Cервис OnlyFans был запущен в 2016 году, сейчас у него более 130 млн пользователей. На платформе создатели контента публикуют фото и видео, за которые получают деньги от своих подписчиков.

По данным Bloomberg, платформа планирует выйти за рамки откровенного контента и найти спонсоров, которые помогут ей стать сервисом, где звезды и спортсмены смогут общаться с поклонниками.

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Фото: Postmodern Studio / Shutterstock