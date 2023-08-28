Материнская компания OnlyFans инвестировала $20 млн в Ethereum

Материнская компания сервиса OnlyFans Fenix International опубликовала финансовый отчет за 2022 год, в котором отражены инвестиции в криптовалюту размером в $20 млн. Согласно документу, на конец прошлого года убыток от покупки Ethereum составил $8,5 млн.

Fenix International подала в регистрационную палату Великобритании финансовый отчет за 2022 год. Согласно документу, в прошлом году материнская компания популярного сервиса подписки на контент OnlyFans инвестировала $20 млн в криптовалюту Ethereum.

Однако из-за падения цен на криптоактивы в течение прошлого года к концу ноября общая стоимость приобретенного компанией Ethereum снизилась на $8,5 млн. По состоянию на 30 ноября 2022 года, когда ETH стоил $1295 за штуку, стоимость криптоактивов Fenix International оценивалась $11,4 млн.

Инвестиции в Ethereum — не первый раз, когд OnlyFans прощупывает почву Web3. В феврале 2022 года платформа позволила верифицированным пользователям менять свои аватарки на NFT.

Фото на обложке: Art Rachen / Unsplash