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OnlyFans выпустил приложение с уроками кулинарии и интервью с порнозвездами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейший в мире онлайн-дейтинг OnlyFans захотел попасть в магазины Google Play и App Store и выпустил бесплатное приложение без эротического контента. Там транслируют уроки кулинарии и танцев, в том числе персоны, популярные в OnlyFans – Миа Халифа, Белла Торн и Холли Мэдисон.

OnlyFans выпустил приложение с уроками кулинарии и интервью с порнозвездами

Приложение OFTV доступно в Google Play и App Store. В том числе для того, чтобы зайти в магазины, создатели онлайн-дейтинга OnlyFans с 130 млн пользователей выпустили это приложение. OnlyFans из-за наличия эротического контента нельзя было разместить в популярных магазинах.

В библиотеке OFTV содержится более 800 видеороликов, в частности, обучающие кулинарному делу, танцам, пилатесу. Кроме того, в приложении представлен сериал собственного производства OnlyFans под названием Unlocked. В его эпизодах есть интервью популярных порноактрис Мии Халифы, Беллы Торн и Холли Мэдисон.

«На OFTV нет контента для взрослых. Поскольку он не монетизируется и не влияет напрямую на доходы авторов, мы можем размещаться в магазинах приложений», – отметил в комментарии Bloomberg главный исполнительный директор OnlyFans Тим Стокли.

Новое приложение является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы избавиться от репутации поставщика эротического контента. OnlyFans в настоящее время ищет инвесторов для того, чтобы привлечь к сервису массовую аудиторию, пишет Bloomberg.

OnlyFans является сервисом подписки на контент с 130 млн пользователями. Особенно по части наличия в нем эротического контента. В 2020 году сервис показал рекордную выручку и рост числа пользователей – на 553% и 600% соответственно.

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Фото: Shutterstock.com

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