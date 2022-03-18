Россия опустилась на 80 место из 146 в рейтинге счастливых государств по версии ООН

Россия потеряла сразу 20 позиций в ежегодном рейтинге самых счастливых государств мира по версии ООН. Россия заняла 80-е место из 146 – счастливей россиян оказались жители, например, Боливии, Колумбии, Молдовы, Кыргызстана, Белоруссии.

Ежегодное исследование «индекса счастья» жителей различных стран провели центры «Институт Земли» и «Центр устойчивого развития» при Колумбийском университете под Эгидой ООН.

При составлении рейтинга самых счастливых стран учитывались несколько параметров, в частности уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, чувство безопасности, уровень коррупции, занятость населения, наличие прав и свобод. Значительную часть исследования составили опросы жителей о том, насколько счастливыми они себя чувствуют.

Лидером рейтинга стала Финляндия – она с отрывом в почти 200 пунктов опередила Данию, которая набрала 7636 очков рейтинга. Третье, четвертое и пятое место заняли Исландия, Швейцария и Нидерланды.

Самой несчастливой из 146 обследуемых стран стал Афганистан – он набрал 2404 пунктов. С большим отрывом за ним следует Ливан – 2955 пунктов. Замыкают самую несчатсливую пятерку Зимбабве Руанда и Ботсвана.

Россия заняла в рейтинге 80 место из 146 возможных, за один год опустившись на 20 пунктов. Счастливей россияне себя чувствуют, например, жители Боливии, Колумбии, Молдовы, Кыргызстана, Китая, Монголии, Белоруссии, Узбекистана.

Рейтинг самых счастливых стран составляется ежегодно с 2012 года.

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