Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Автопроизводитель Opel обновил логотип

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкий автопроизводитель Opel обновил логотип. Теперь молния разделена пополам и выведена на передний план, что символизирует переход компании к электромобильности. Первые машины с новым логотипом выпустят в 2024 году.

Автопроизводитель Opel обновил логотип

Немецкий производитель автомобилей Opel представил новый логотип. Ролик с демонстрацией айдентики размещен на YouTube-канале компании.

Новый логотип похож на существующий, но молнию разделили пополам и вывели на передний план.

Было:

Стало:

Такой ход, по мнению Opel, символизирует ее переход к электромобильности. Первые автомобили с новым логотипом будут выпущены в 2024 году.

Opel планирует к 2028 году выпускать в Европе только электромобили.

В последний раз Opel меняла логотип в 2020 году, написав название компании новым шрифтом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Прогноз: на чем Tesla будет зарабатывать через 10 лет

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ