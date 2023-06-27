Немецкий автопроизводитель Opel обновил логотип. Теперь молния разделена пополам и выведена на передний план, что символизирует переход компании к электромобильности. Первые машины с новым логотипом выпустят в 2024 году.

Немецкий производитель автомобилей Opel представил новый логотип. Ролик с демонстрацией айдентики размещен на YouTube-канале компании.

Новый логотип похож на существующий, но молнию разделили пополам и вывели на передний план.

Было:

Стало:

Такой ход, по мнению Opel, символизирует ее переход к электромобильности. Первые автомобили с новым логотипом будут выпущены в 2024 году.

Opel планирует к 2028 году выпускать в Европе только электромобили.

В последний раз Opel меняла логотип в 2020 году, написав название компании новым шрифтом.