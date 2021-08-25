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Opel представил бюджетный двухместный электрокар для подростков

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Opel показал самую маленькую и доступную модель — двухместный городской электромобиль Rocks-e, который является клоном французского Citroen Ami.

Opel представил бюджетный двухместный электрокар для подростков

Главное преимущество Opel Rocks-e заключается в том, что при длине всего 2,41 м, ширине 1,39 м (без учета зеркал) и весе 471 кг (включая батарею) модель относится к категории легких транспортных средств. Поэтому в Европе электрокаром могут управлять молодые люди в возрасте от 15 лет, получившие водительское удостоверение категории AM1, сообщили в пресс-службе Opel. 

Новая модель имеет запас хода до 75 км по циклу WLTP,  а максимальная скорость  – 45 км/ч. Батарея на 5,5 кВтч полностью заряжается от обычной бытовой розетки за 3,5 часа. Rocks-e получил фирменный стилистический элемент бренда Opel Vizor, светодиодные фары и указатели поворота, а также двери, открывающиеся в противоположных направлениях. На своих 14-дюймовых колесах модель способна развернуться на круге диаметром 7,2 м, легко справляется с крутыми поворотами и встанет даже на самые тесные парковочные места.

Что касается интерьера, сиденья установлены со смещением относительно друг друга, что обеспечивает пассажиру большой запас свободного пространства в ногах, а у водительского кресла есть широкий диапазон продольной регулировки. Кроме того, в ногах у пассажира, несмотря на скромные размеры Rocks-e, можно разместить различные предметы общим объемом до 63 литров. Стоит также отметить панорамную стеклянную крышу – необычное решение для автомобилей низкой ценовой категории. На дисплее Opel Rocks-e отображаются скорость, режим движения (Drive, Neutral, Reverse), уровень заряда батареи и запас хода.

Как отмечается, новинка в Германии будет стоить значительно меньше компактных автомобилей, а ежемесячный платеж по программе лизинга будет сопоставим со стоимостью проездного на общественный транспорт.

Прием заказов на миниатюрный электрокар в Германии стартует уже этой осенью, а в 2022 году автомобиль появится и на других рынках.

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Фото: Пресс-служба Opel

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