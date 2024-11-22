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OpenAI задумалась о создании браузера для конкуренции с Google Chrome

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, может выпустить собственный браузер, чтобы составить конкуренцию Google Chrome. Об этом сообщили источники The Information. 

OpenAI задумалась о создании браузера для конкуренции с Google Chrome
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По данным издания, компания недавно рассматривала возможность разработки браузера, который будет интегрирован с ее чат-ботом. Кроме того, OpenAI «обсуждала или заключала сделки» на предоставление поисковых функций для сайтов, связанных с путешествиями, едой, недвижимостью и розничной торговлей, рассказали источники, знакомые с прототипами таких продуктов.

По их словам, компания обсуждала свой поисковый продукт с разработчиками сайтов и приложений, среди которых — Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline. Если OpenAI создаст свой браузер, то сможет конкурировать с Google, занимающим доминирующее положение на рынках браузеров и поиска, пишет издание.

Сейчас у разработчика ChatGPT есть поисковая система SearchGPT, однако компания пока «не близка» к запуску собственного браузера, уточнило The Information. Также, по данным издания, компания обсуждала использование своих технологий для внедрения искусственного интеллекта в устройства Samsung, одного из ключевых партнеров Google.

Ранее компания заключила соглашение с Apple, в рамках которого функции Apple Intelligence на новых устройствах компании работают на базе технологий OpenAI.

Позиция Google на рынке браузеров может пошатнуться из-за давления американских властей. Ранее Минюст США через суд потребовал от компании продать Chrome, чтобы положить конец ее монополии на онлайн-поиск. По данным Associated Press, слушания начнутся в апреле. Если суд встанет на сторону властей США, компания должна будет продать Chrome в течение полугода после решения. 

Фото на обложке: SOPA Images / Getty Images

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