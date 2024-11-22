OpenAI задумалась о создании браузера для конкуренции с Google Chrome

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, может выпустить собственный браузер, чтобы составить конкуренцию Google Chrome. Об этом сообщили источники The Information.

По данным издания, компания недавно рассматривала возможность разработки браузера, который будет интегрирован с ее чат-ботом. Кроме того, OpenAI «обсуждала или заключала сделки» на предоставление поисковых функций для сайтов, связанных с путешествиями, едой, недвижимостью и розничной торговлей, рассказали источники, знакомые с прототипами таких продуктов.

По их словам, компания обсуждала свой поисковый продукт с разработчиками сайтов и приложений, среди которых — Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline. Если OpenAI создаст свой браузер, то сможет конкурировать с Google, занимающим доминирующее положение на рынках браузеров и поиска, пишет издание.

Сейчас у разработчика ChatGPT есть поисковая система SearchGPT, однако компания пока «не близка» к запуску собственного браузера, уточнило The Information. Также, по данным издания, компания обсуждала использование своих технологий для внедрения искусственного интеллекта в устройства Samsung, одного из ключевых партнеров Google.

Ранее компания заключила соглашение с Apple, в рамках которого функции Apple Intelligence на новых устройствах компании работают на базе технологий OpenAI.

Позиция Google на рынке браузеров может пошатнуться из-за давления американских властей. Ранее Минюст США через суд потребовал от компании продать Chrome, чтобы положить конец ее монополии на онлайн-поиск. По данным Associated Press, слушания начнутся в апреле. Если суд встанет на сторону властей США, компания должна будет продать Chrome в течение полугода после решения.