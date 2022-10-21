Турецкие банки усложняют процедуру открытия карт из-за наплыва россиян

Россияне столкнулись со сложностями при открытии карт в турецких банках. Местные сотрудники из-за наплыва российских граждан после 21 сентября не успевают принять всех желающих: вместо отказа они стали выдвигать дополнительные требования для открытия счета.

Многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, другие утверждали, что в принципе не открывают счета иностранцам, один банк попросил заградительный депозит $5 тыс., еще один — безвозвратную комиссию около $107, узнал РБК.

Россияне для получения карт даже обращались к посредникам, которые сопровождают процесс открытия счета и взаимодействуют с персоналом отделений. Их услуги обходятся $150-200. Один из «помощников» в Стамбуле сообщил, что с россиянами без вида на жительства работают четыре банка: Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После этого начался массовый отъезд граждан из России, из-за большого числа уезжающих на сухопутных границах с Грузией и Казахстаном образовались многокилометровые пробки, а цены на авиабилеты из-за высокого спроса резко подскочили.



Весной российский рынок покинули международные платежные системы Visa и Mastercard, после чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество с российской компанией местные банки начали отключать их прием. Карты турецких банков нужны для безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

При этом турецкие власти думали над альтернативными способами оплаты покупок для российских туристов. В начале октября Россия и Турция в начале октября стали обсуждать возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру».

К середине октября оформить карту Troy российские туристы не могли. Такая возможность предусмотрена только для тех, кто длительно проживает в Турции.

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