Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Конференция «День открытых данных» пройдет в онлайн-формате

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6 марта состоится конференция «День открытых данных», посвященная информационной прозрачности государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Участие бесплатное, мероприятие пройдет онлайн.

Конференция «День открытых данных» пройдет в онлайн-формате

Конференция проходит в рамках международной инициативы International Open Data Day.

Российские и зарубежные эксперты обсудят:

  • зачем бизнесу нужны открытый код и открытые данные;
  • как рейтинги и другие инструменты оценки помогают государству быть открытым;
  • каким образом можно сделать госфинансы открытыми;
  • как сделать открытыми данные граждан после переписи населения и обезопасить их;
  • что происходит в мире в сфере открытых данных.

С 1 по 5 марта в рамках проекта пройдет серия мастер-классов, во время которых специалисты расскажут, как анализировать и визуализировать данные и многое другое. Кроме того, во время конференции пройдет премия Moscow Dataviz Awards для проектов из России и стран СНГ.

Организаторы: АНО «Информационная культура», Ассоциация участников рынка данных.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке:  weerapat / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2021

Программа открытых инноваций — PwC Venture Hub

28 февраля 2021

Urban Greenhouse Challenge: Reforest

28 февраля 2021

Хакатон 2.0 Power BI Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма