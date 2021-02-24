Конференция «День открытых данных» пройдет в онлайн-формате

Конференция проходит в рамках международной инициативы International Open Data Day.

Российские и зарубежные эксперты обсудят:

зачем бизнесу нужны открытый код и открытые данные;

как рейтинги и другие инструменты оценки помогают государству быть открытым;

каким образом можно сделать госфинансы открытыми;

как сделать открытыми данные граждан после переписи населения и обезопасить их;

что происходит в мире в сфере открытых данных.

С 1 по 5 марта в рамках проекта пройдет серия мастер-классов, во время которых специалисты расскажут, как анализировать и визуализировать данные и многое другое. Кроме того, во время конференции пройдет премия Moscow Dataviz Awards для проектов из России и стран СНГ.

Организаторы: АНО «Информационная культура», Ассоциация участников рынка данных.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: weerapat / Depositphotos