Конференция «День открытых данных» пройдет в онлайн-формате

6 марта состоится конференция «День открытых данных», посвященная информационной прозрачности государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Участие бесплатное, мероприятие пройдет онлайн.
Конференция проходит в рамках международной инициативы International Open Data Day.
Российские и зарубежные эксперты обсудят:
- зачем бизнесу нужны открытый код и открытые данные;
- как рейтинги и другие инструменты оценки помогают государству быть открытым;
- каким образом можно сделать госфинансы открытыми;
- как сделать открытыми данные граждан после переписи населения и обезопасить их;
- что происходит в мире в сфере открытых данных.
С 1 по 5 марта в рамках проекта пройдет серия мастер-классов, во время которых специалисты расскажут, как анализировать и визуализировать данные и многое другое. Кроме того, во время конференции пройдет премия Moscow Dataviz Awards для проектов из России и стран СНГ.
Организаторы: АНО «Информационная культура», Ассоциация участников рынка данных.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: weerapat / Depositphotos
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