Россиянам дали совет по инвестициям до Нового года

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков посоветовал россиянам до конца года открыть и пополнить индивидуальный инвестиционный счет. В таком случае можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы пополнения.
Покупка на этот счет облигаций федерального займа (ОФЗ) также может привести к доходности выше банковского депозита, рассказал эксперт агентству «Прайм».
По его словам, если в течение года работодатель выплачивал за сотрудника НДФЛ, то уже к апрелю следующего года можно вернуть до 52 тыс. рублей в качестве налогового вычета. Условие: пополнение счета на сумму 400 тыс. рублей.
Кроме того, перед Новым годом на биржах часто происходит так называемое рождественское ралли, то есть рост акций многих компаний, на котором тоже есть возможность заработать.
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Фото на обложке: Unsplash
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