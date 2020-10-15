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Форум «Открытые инновации» пройдет онлайн
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Евгения Хрисанфова
С 19 по 21 октября состоится международный форум «Открытые инновации» в онлайн-формате. Участников ждут выступления российских и зарубежных спикеров, нетворкинг и общение в чатах. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Форум «Открытые инновации» пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Главная тема мероприятия — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?». Спикеры попробуют разобраться, как пандемия повлияла на развитие технологий, экономику, общество и государство.
Каждый день конференции будет посвящен отдельной теме:
- Humancentric Society («Общество, ориентированное на человека»).
- Survival Economy («Экономика выживания»).
- Futuristic Technology («Технологии будущего»).
В первый день мы обсудим, как изменились среда взаимодействия и образ жизни людей благодаря технологиям, какие навыки человек приобретает в процессе перехода в цифровое пространство. Второй день будет посвящен реакции на стремительное сворачивание экономических связей в начале пандемии, способам адаптации к новым условиям ведения бизнеса, сильным и слабым сторонам различных моделей управления экономикой. В третий день разберемся с тем, как в этом году менялись технологические приоритеты и тренды, какие технологии помогут адаптироваться в новой реальности.
Среди спикеров форума:
- Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России и СНГ;
- Питер Лейси, руководитель глобальной практики по устойчивому развитию и социальной ответственности бизнеса компании Accenture;
- Йорг Мёллер, доктор, корпоративный исполнительный вице-президент, руководитель направления по глобальным разработкам и член исполнительного комитета фармацевтического подразделения компании Bayer;
- Филипп Рогге, президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе;
- Меир Бранд, вице-президент Google;
- Эммануэль Лагарриг, главный директор по инновациям Schneider Electric, и многие другие.
Подробности программы и регистрация — на сайте форума «Открытые инновации».
Фото на обложке: Gennady Danilkin / Shutterstock
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