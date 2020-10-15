Форум «Открытые инновации» пройдет онлайн

С 19 по 21 октября состоится международный форум «Открытые инновации» в онлайн-формате. Участников ждут выступления российских и зарубежных спикеров, нетворкинг и общение в чатах. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Главная тема мероприятия — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?». Спикеры попробуют разобраться, как пандемия повлияла на развитие технологий, экономику, общество и государство.

Каждый день конференции будет посвящен отдельной теме:

Humancentric Society («Общество, ориентированное на человека»). Survival Economy («Экономика выживания»). Futuristic Technology («Технологии будущего»).

В первый день мы обсудим, как изменились среда взаимодействия и образ жизни людей благодаря технологиям, какие навыки человек приобретает в процессе перехода в цифровое пространство. Второй день будет посвящен реакции на стремительное сворачивание экономических связей в начале пандемии, способам адаптации к новым условиям ведения бизнеса, сильным и слабым сторонам различных моделей управления экономикой. В третий день разберемся с тем, как в этом году менялись технологические приоритеты и тренды, какие технологии помогут адаптироваться в новой реальности. Екатерина Иноземцева, генеральный директор «Сколково Форум»

Среди спикеров форума:

Илья Алексеев , генеральный директор Spotify в России и СНГ;

, генеральный директор Spotify в России и СНГ; Питер Лейси , руководитель глобальной практики по устойчивому развитию и социальной ответственности бизнеса компании Accenture;

, руководитель глобальной практики по устойчивому развитию и социальной ответственности бизнеса компании Accenture; Йорг Мёллер , доктор, корпоративный исполнительный вице-президент, руководитель направления по глобальным разработкам и член исполнительного комитета фармацевтического подразделения компании Bayer;

, доктор, корпоративный исполнительный вице-президент, руководитель направления по глобальным разработкам и член исполнительного комитета фармацевтического подразделения компании Bayer; Филипп Рогге , президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе;

, президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе; Меир Бранд , вице-президент Google;

, вице-президент Google; Эммануэль Лагарриг, главный директор по инновациям Schneider Electric, и многие другие.

Подробности программы и регистрация — на сайте форума «Открытые инновации».

Фото на обложке: Gennady Danilkin / Shutterstock