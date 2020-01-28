Во Владивостоке прошел Open Innovations Startup Tour

23 и 24 января во Владивостоке стартовал Open Innovations Startup Tour ― стартап-тур с конкурсами и образовательными программами, которые направлены на развитие технологического предпринимательства в регионах.

В рамках тура прошел финал регионального конкурса стартапов, во время которого выбрали лучшие проекты, занимающиеся развитием IT, медицинских и сельскохозяйственных биотехнологий, а также технологий в промышленности и энергетике. Всего было девять победителей, среди которых:



технология безотходной переработки ильменитового концентрата, который используется в промышленности;

роботы для оценки состояния судов;

цифровая платформа, которая помогает в реабилитации детей с церебральным параличом.

Главный приз получил проект «Персональный робот Адам». По словам создателя, Александра Ганюшкина, при проектировании робота использовали новые технологии, что помогло выделиться на фоне конкурентов.

Основные преимущества заключаются в системе управления с помощью виртуальной реальности. Мы первыми разработали в России такую систему и сейчас патентуем. Система активного телескопического зрения позволяет роботу лучше распознавать объекты под различными углами, система управления манипуляторами по принципу обратной кинематики позволяет быстрее и точнее программировать робота. Функция трансформации позволяет ему быть более массивным или компактным в зависимости от задачи, а возможность всенаправленного перемещения делает робота более мобильным.

Победители из разных регионов получат возможность участвовать в технологической конференции Startup Village. А проект, победивший в гранд-финале, получит 300 000 рублей и допуск к полуфиналу конкурса питч-презентаций, который проходит в рамках Startup Village.



Во время стартап-тура прошла дискуссия на тему «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике» и мастер-классы, на которых эксперты рассказали о запуске и продвижении технологичных продуктов. На сцене выступали председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, советник председателя Совета директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, Директор по развитию экосистемы Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко, вице-президент ВЭБ.РФ Денис Унжаков и другие.



Следующие мероприятия пройдут в Архангельске, Иваново, Перми, Красноярске и других городах России. Участие в мероприятиях стартап-тура бесплатное. Чтобы узнать подробности и зарегистрироваться, заходите на сайт Open Innovations Startup Tour.

Фото на обложке: drmakete lab/Unsplash