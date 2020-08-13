Стартапы Белоруссии подписали открытое письмо с призывом прекратить насилие
Основатели, руководители и сотрудники белорусских ИТ-компаний составили и подписали открытое письмо с требованием остановить насилие в отношении жителей страны. Об этом сообщает портал об ИТ-индустрии dev.by.
В письмо отмечается, что работать в условиях насилия крайне тяжело.
«В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорится в обращении.
Эксперты IT-сектора в письме заявляют, что в ближайшее время в Белоруссии начнется массовый отток специалистов за рубеж и замедление технологического развития.
Подписи под письмом оставили более 500 человек: основатели и руководители, сотрудники нескольких десятков ИТ-компаний. Среди них сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк, директор Workee Вера Решетина, сооснователь и СЕО Gismart Дмитрий Липницкий и другие. Подписи еще собираются.
После выборов президента Белоруссии 9 августа в стране начались акции протеста. Сообщалось о масштабных сбоях в работе интернета, которые были объяснены кибератаками из-за рубежа и ростом трафика.
Фото: Gajus / Shutterstock
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