Сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко вложился в сервис автоматизации ресторанов Open Servicе

Сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко вложился в сервис автоматизации ресторанов и кафе Open Service. Он вошел в состав учредителей ООО «Опен Сервис Вологда», следует из данных ЕГРЮЛ. Предприниматель подтвердил RB.RU свое участие в проекте.

Новое ООО «Опен Сервис Вологда» зарегистрировали в феврале 2024 года в Сантк-Петербурге. По данным сервиса RusProfile, с 9 апреля 2024 года Леониду Довбенко в компании принадлежит 30,6%, Валерии Заруцкой — 49%, Игорю Лазуткину — 20,4%.

В основном виде деятельности указаны консультации и работы в области компьютерных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректором значится Игорь Лазуткин.

Open Service запустили в 2010 году. В 2015 году в состав учредителей ООО «Опен Сервис» вошли Леонид Довбенко, Андрей Анфиногенов и Игорь Лазуткин. Анфиногенов покинул проект в 2020 году, Довбенко — в 2023 году. Сегодня 100%-м владельцем компании является Игорь Лазуткин.

. Сервис помогает с запуском и автоматизацией ресторанов, настраивать бизнес-процессы, увеличивать средний чек. Среди продуктов — система iiko.

Согласно информации на сайте компании, с помощью сервиса открылось свыше 15 тыс. заведений. Запустить полностью ресторан «под ключ» стоит от 80 тыс. рублей. За последние два года клиенты компании заработали 15 млрд рублей. Офисы Open Service находятся в России, Казахстане и ОАЭ.

Выручка в 2023 году ООО «Опен Сервис» снизилась на 4% по сравнению с годом ранее и составила 96 млн рублей, а чистая прибыль упала на 87%, до 2,4 млн рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Как сообщили RB.RU в Open Service, филиалы компания открывает как самостоятельно, так и в партнерстве. Например, несколько лет назад открылся офис в Москве, а недавно благодаря сотрудничеству в портфеле компании появилось еще два региона — Ярославль и Вологда.

«Такой тип слияния позволяет расти быстрее и очень эффективен, особенно, когда для тебя это новый регион. Благодаря этому компания Open Service приросла сразу на 500 клиентов», — отметили там.

В будущем компания планирует «открываться в каждом уголке страны», где требуется поддержка ресторанов. Open Service также намерена в ближайшее время открыть новый хаб в сибирском и дальневосточном регионах.

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