OpenAI в декабре 2023 года впервые превысила доход в $2 млрд

OpenAI, поддерживаемая технологическим гигантом Microsoft, достигла монументального рубежа в доходах, превысив $2 млрд в декабре 2023 года. Достижение, о котором сообщили Reuters и Financial Times, стало возможным из-за повышенного интереса пользователей со всего мира к инструментам на базе искусственного интеллекта вроде ChatGPT.
В OpenAI считают, что могут удвоить этот показатель доходов в 2025 году, основываясь на большом спросе со стороны бизнес-клиентов, стремящихся использовать ИИ-технологии в рабочих процессах.
Энтузиазм рынка в отношении OpenAI очевиден: инвесторы оценивают стартап в $80 млрд.
Пользуясь этим импульсом, генеральный директор Сэм Альтман активно ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы обеспечить финансирование своих новых инициатив, пишет Gizmochina.
Речь про строительство заводов по производству чипов для устройств на базе ИИ. Предположительно на это потребуется порядка $7 млрд (по версии Bloomberg — и до десятков миллиардов).
Ключевыми участниками этих переговоров о финансировании являются TSMC и Softbank, что подчеркивает глобальное значение усилий OpenAI.
Известно также об интересе к проектам со стороны шейха Тахнун бен Заид аль-Нахайян, играющего важную стратегическую роль в управлении крупными инвестиционными фондами в ОАЭ.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск
- 2 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
- 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 5 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2024
12 февраля 2024
13 февраля 2024