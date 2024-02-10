Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

OpenAI в декабре 2023 года впервые превысила доход в $2 млрд

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

OpenAI, поддерживаемая технологическим гигантом Microsoft, достигла монументального рубежа в доходах, превысив $2 млрд в декабре 2023 года. Достижение, о котором сообщили Reuters и Financial Times, стало возможным из-за повышенного интереса пользователей со всего мира к инструментам на базе искусственного интеллекта вроде ChatGPT.

OpenAI в декабре 2023 года впервые превысила доход в $2 млрд

В OpenAI считают, что могут удвоить этот показатель доходов в 2025 году, основываясь на большом спросе со стороны бизнес-клиентов, стремящихся использовать ИИ-технологии в рабочих процессах.

Энтузиазм рынка в отношении OpenAI очевиден: инвесторы оценивают стартап в $80 млрд. 

Пользуясь этим импульсом, генеральный директор Сэм Альтман активно ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы обеспечить финансирование своих новых инициатив, пишет Gizmochina.

Речь про строительство заводов по производству чипов для устройств на базе ИИ. Предположительно на это потребуется порядка $7 млрд (по версии Bloomberg — и до десятков миллиардов).

Ключевыми участниками этих переговоров о финансировании являются TSMC и Softbank, что подчеркивает глобальное значение усилий OpenAI. 

Известно также об интересе к проектам со стороны шейха Тахнун бен Заид аль-Нахайян, играющего важную стратегическую роль в управлении крупными инвестиционными фондами в ОАЭ.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все, что вы хотели знать про судьбоносный для Generative AI судебный иск
  2. 2 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
  3. 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  4. 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  5. 5 Как не попасть в жернова «конвейера экспатов» в Дубае
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2024

Программа пилотного тестирования инноваций

12 февраля 2024

Субсидии по франшизе

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ