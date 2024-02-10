OpenAI в декабре 2023 года впервые превысила доход в $2 млрд

OpenAI, поддерживаемая технологическим гигантом Microsoft, достигла монументального рубежа в доходах, превысив $2 млрд в декабре 2023 года. Достижение, о котором сообщили Reuters и Financial Times, стало возможным из-за повышенного интереса пользователей со всего мира к инструментам на базе искусственного интеллекта вроде ChatGPT.

В OpenAI считают, что могут удвоить этот показатель доходов в 2025 году, основываясь на большом спросе со стороны бизнес-клиентов, стремящихся использовать ИИ-технологии в рабочих процессах.

Энтузиазм рынка в отношении OpenAI очевиден: инвесторы оценивают стартап в $80 млрд.

Пользуясь этим импульсом, генеральный директор Сэм Альтман активно ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы обеспечить финансирование своих новых инициатив, пишет Gizmochina.

Речь про строительство заводов по производству чипов для устройств на базе ИИ. Предположительно на это потребуется порядка $7 млрд (по версии Bloomberg — и до десятков миллиардов).

Ключевыми участниками этих переговоров о финансировании являются TSMC и Softbank, что подчеркивает глобальное значение усилий OpenAI.

Известно также об интересе к проектам со стороны шейха Тахнун бен Заид аль-Нахайян, играющего важную стратегическую роль в управлении крупными инвестиционными фондами в ОАЭ.

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