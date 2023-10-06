В OpenAI задумались о создании собственных AI чипов

Разработчик ChatGPT компания OpenAI изучает возможность создания собственных AI чипов, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами OpenAI. Таким образом компания хочет снизить зависимость от доминирующего на мировом рынке поставщика GPU (графический процессор) компании Nvidia.
В сентябре TSMC, которая производит для Nvidia графические процессоры, сообщила, что в течение по меньшей мере полутора лет сохранится дефицит ускорителей Nvidia для AI.
Так, CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что приобретение как можно большего числа AI чипов является приоритетной задачей компании. По его словам, основные проблемы состоят в дефиците ускорителей в целом и в колоссальных затратах компании на эксплуатацию аппаратного обеспечения.
По словам источников Reuters, в компании прорабатывают различные сценарии, но окончательного решения о производстве собственных чипов пока нет.
Как выяснила ранее аналитическая компания SemiAnalysis, один день работы ChatGPT обходится OpenAI в $700 млн. В основном затраты касаются поддержки аппаратной инфраструктуры.
Компания развивает технологию генеративного искусственного интеллекта на суперкомпьютере от Microsoft, который включает 10 тыс. GPU Nvidia.
Фото на обложке: Nor Gal /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 3 Промт-инженер: как освоить искусство общения с нейросетями
- 4 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
- 5 Не опоздать успеть. Стоит ли бизнесу вставать в очередь за ИИ
ВОЗМОЖНОСТИ
08 октября 2023
08 октября 2023
10 октября 2023