В OpenAI задумались о создании собственных AI чипов

Разработчик ChatGPT компания OpenAI изучает возможность создания собственных AI чипов, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами OpenAI. Таким образом компания хочет снизить зависимость от доминирующего на мировом рынке поставщика GPU (графический процессор) компании Nvidia.

В сентябре TSMC, которая производит для Nvidia графические процессоры, сообщила, что в течение по меньшей мере полутора лет сохранится дефицит ускорителей Nvidia для AI.

Так, CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что приобретение как можно большего числа AI чипов является приоритетной задачей компании. По его словам, основные проблемы состоят в дефиците ускорителей в целом и в колоссальных затратах компании на эксплуатацию аппаратного обеспечения.

По словам источников Reuters, в компании прорабатывают различные сценарии, но окончательного решения о производстве собственных чипов пока нет.

Как выяснила ранее аналитическая компания SemiAnalysis, один день работы ChatGPT обходится OpenAI в $700 млн. В основном затраты касаются поддержки аппаратной инфраструктуры.

Компания развивает технологию генеративного искусственного интеллекта на суперкомпьютере от Microsoft, который включает 10 тыс. GPU Nvidia.

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