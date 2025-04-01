OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей
Мария Рудницкая
Новый генератор изображений на базе ИИ-модели GPT-4o стал доступен бесплатным пользователям. Об этом на своей странице в соцсети X написал гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей
https://rb.ru/news/openai-generator/
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Чтобы воспользоваться генератором, нужно авторизоваться в ChatGPT. Бесплатно можно сгенерировать три картинки в день. Ранее этот инструмент был доступен только обладателям платной подписки.
Изображение, сгенерированное ChatGPT
- OpenAI представила продвинутый генератор изображений в конце марта. По задумке компании, инструмент должен стать полезным, поэтому он умеет создавать не только фотореалистичные картинки, но и графики, плакаты, а также комиксы.
- TechCrunch отмечает, что после запуска нового генератора среди пользователей завирусился тренд на создание изображений в стиле японской анимационной студии Ghibli. Альтман писал, что из-за ажиотажа графические процессоры OpenAI «плавились» под нагрузкой.
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
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