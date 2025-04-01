Новый генератор изображений на базе ИИ-модели GPT-4o стал доступен бесплатным пользователям. Об этом на своей странице в соцсети X написал гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей

https://rb.ru/news/openai-generator/

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