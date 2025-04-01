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OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Новый генератор изображений на базе ИИ-модели GPT-4o стал доступен бесплатным пользователям. Об этом на своей странице в соцсети X написал гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей
  1. Новости

Чтобы воспользоваться генератором, нужно авторизоваться в ChatGPT. Бесплатно можно сгенерировать три картинки в день. Ранее этот инструмент был доступен только обладателям платной подписки.

Изображение, сгенерированное ChatGPT

  • OpenAI представила продвинутый генератор изображений в конце марта. По задумке компании, инструмент должен стать полезным, поэтому он умеет создавать не только фотореалистичные картинки, но и графики, плакаты, а также комиксы.
  • TechCrunch отмечает, что после запуска нового генератора среди пользователей завирусился тренд на создание изображений в стиле японской анимационной студии Ghibli. Альтман писал, что из-за ажиотажа графические процессоры OpenAI «плавились» под нагрузкой.

Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM

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