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OpenAI представила обновленную ИИ-модель GPT-4o

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский разработчик OpenAI представил обновленную модель GPT, мультимодальная модель искусственного интеллекта умеет анализировать звуки, изображение и текст в реальном времени. Обновленная модель получила название GPT-4o, где «o» означает omni и переводится как всесторонний.

OpenAI представила обновленную ИИ-модель GPT-4o

OpenAI намерена внедрить GPT-4o в свои продукты в ближайшие несколько недель. В компании уверены, что обновленная модель усовершенствует работу бота ChatGPT. В боте уже есть голосовой режим, но с обновлением инструмент будет больше похож именно на голосового помощника.

Новые возможности в GPT-4o

Обновление позволит боту различать эмоции в голосе и интонациях пользователя. ИИ сможет реагировать на действия человека в реальном времени. Кроме того, разработчики усовершенствовали визуальные возможности.

Как пишет Bloomberg, обновление даст простым пользователям доступ к функциям, которые ранее открывались только по платной подписке.

По словам технического директора OpenAI Миры Мурати, компания сделала скачок в области простоты использования ChatGPT.

Бесплатные юзеры теперь смогут попросить бота поискать ответы в интернете, запомнить детали разговоры для будущих контекстов а также получать ответы бота разными голосами.

Также компания добавила такие бесплатные функции, как построение графиков, анализ данных и возможность работы с файлами и изображениями.

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GPT-4o доступна в бесплатной версии и в платной. Для пользователей подписки ChatGPT Plus и Team установлено более высокое (в пять раз) ограничение на количество сообщений.

Фото на обложке: Ei Ywet / Shutterstock

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