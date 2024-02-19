Патентное бюро США отказало OpenAI в регистрации товарного знака GPT. Ведомство посчитало данный термин слишком общим и указало, что патент на него помешает другим компаниям правильно описывать свои разработки.
OpenAI не удалось зарегистрировать товарный знак GPT в патентном бюро США. Об этом пишет The Verge.
Бюро по патентам и товарным знакам отклонило заявку OpenAI на регистрацию знака посчитав его слишком общим. Ведомство также указало, что патент на GPT для OpenAI помешает другим компаниям правильно описывать свои разработки.
Вместо со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта многие мировые компании начали использовать термин GPT (Generative Pre-trained Transformer) в названии своих продуктов.
OpenAI впервые подала заявку на регистрацию товарного знака GPT в мае 2023 года, однако она также была отклонена. У компании еще есть шанс зарегистрировать патент на GPT подав апелляцию в Совет по рассмотрению споров по товарным знакам.
Фото на обложке: Daniel Chetroni /
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