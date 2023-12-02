OpenAI откладывает запуск GPT Store до 2024 года

OpenAI откладывает запуск своего GPT Store, торговой площадки настраиваемых GPT-интерфейсов, до 2024 года, хотя изначально Сэм Альтман на DevDay говорил о старте в ноябре.

«Что касается того, что будет дальше, сейчас мы планируем запустить GPT Store в начале следующего года», — говорится в электронном письме OpenAI разработчикам GPT, которое цитирует The Verge.

И хотя представители компании намекают на то, что перенос сроков вызван хаосом в руководстве («Мы ожидали выпустить его в этом месяце, но несколько неожиданных событий заставили нас заняться ими»), эксперты рынка считают, что это в некотором роде лукавство.

Techcrunch пишет, что индустрия была откровенно удивлена, что прозвучало официальное объявление о запуске в ноябре, когда оставалось довольно много вопросов о работе будущей платформы.

Корреспонденту портала Сэм Альтман и Мира Мурати в кулуарах форума на вопрос о монетизации проекта (какая плата будет взиматься с клиентов, какая часть будет идти разработчикам) ответили: «Посмотрим».

Реакция на новости в среде разработчиков оказалась весьма негативной. Два анонимных источника Gizmodo считают, что OpenAI «не хватало четкой коммуникации» в прошлом месяце, и они разочарованы позицией компании. Еще один разработчик GPTS сказал, что многим до сих пор не пришло никакого уведомления о задержке запуска GPT Store, поэтому пришлось все узнавать из новостей.

На форуме разработчиков OpenAI обсуждают, что компания обязана предупреждать о переносе сроков: «Если OpenAI укажет на возможную задержку, то нашим программистам не нужно будет работать сверхурочно каждый день из-за страха, что их GPT не будет готов к тому же дню, что и запуск GPT store».

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