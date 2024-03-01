OpenAI займется разработкой ИИ для роботов-гуманоидов

Разработчик ChatGPT — OpenAI — договорился о сотрудничестве со стартапом Figure AI для разработки моделей ИИ нового поколения для роботов-гуманоидов. Цель совместной работы — открыть новые возможности того, как роботы могут помочь в повседневной жизни, пишет Business Insider.

В Figure AI заявили, что ее робот Figure-01 способен помогать в таких областях, как «производство, логистика, хранение, ритейл». Это поможет покрыть дефицит рабочей силы.

Рост Figure-01 — 170 см, вес — 60 кг. Время работы работы — 5 часов, скорость — 1 м/с

Компания у себя в соцсетях опубликовала несколько роликов с гуманоидом, на которых он ходит, заваривает кофе, поднимает ящики и переносит их из одной точки в другую.

Figure AI также привлек $675 млн, среди инвесторов — Nvidia, Microsoft, Amazon.com Inc. и основатель Amazon Джефф Безос.

Фото на обложке: Figure AI