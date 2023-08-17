OpenAI приобрела стартап выходцев из Instagram*

Создатель ChatGPT OpenAI приобрел стартап по разработке цифровых продуктов на базе открытого исходного кода Global Illumination. Это первое известное приобретение компании. Сумма сделки не раскрывается, пишет Reuters.

Global Illumination была основана в Нью-Йорке в 2021 году. Ее основатели — Томас Димсон, Тейлор Гордон и Джоуи Флинн. Ранее они работали в Instagram*.

Последние разработки Global Illumination были связаны с технологиями для онлайн-игр с открытым исходным кодом.

В начале августа OpenAI представила поискового робота GPTBot, который собирает информацию со всего интернета для тренировки новых языковых моделей компании. Он будет собирать лишь общедоступные данные, фильтруя источники, которые собирают личную информацию или нарушают правила сервиса. Помимо этого, у бота не будет доступа к платному контенту.

Позднее компания приступила к тестированию системы по выявлению и чистке нежелательной информации на базе искусственного интеллекта. Модель GPT-4 может выполнить шестимесячную работу всего за один день.

*принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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