OpenAI намерен привлечь $1 млрд на создание «iPhone для ИИ»

Разработчик ChatGPT — OpenAI — обсуждает с бывшим дизайнером Apple создание «iPhone в сфере искусственного интеллекта». В переговорах также участвует SoftBank, который может инвестировать в предприятие более $1 млрд, узнала Financial Times.
По словам собеседников издания, глава OpenAI Сэм Альтман обратился к компании бывшего дизайнера Apple Джони Айва LoveFrom для создания устройства, которое стало бы «iPhone искусственного интеллекта».
Разработка продукта находится на начальной стадии, пока обсуждается множество идей того, как именно будет выглядеть первый гаджет OpenAI. Они планируют создать интуитивно понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом.
Стороны объявят о новом проекте, скорее всего, через несколько месяцев, а процесс его выхода на рынок может занять не один год.
Фото на обложке: Unsplash
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