WSJ узнала о планах OpenAI провести инвестраунд при оценке $300 млрд
OpenAI ведет переговоры по привлечению $40 миллиардов в новом раунде финансирования, что позволит увеличить оценку компании до $300 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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По их словам, раунд возглавит японская SoftBank, которая изучает возможность инвестировать от $15 млрд до $25 млрд. Остальные средства должны поступить от других инвесторов, в привлечении которых участвует SoftBank.
В октябре 2024 года OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Тот факт, что компания может удвоить оценку всего за несколько месяцев, — впечатляющий результат даже по меркам нынешнего бума ИИ в Кремниевой долине, отмечает WSJ. По данным CB Insights, при оценке в $300 млрд OpenAI станет вторым самым дорогим стартапом в мире после SpaceX Илона Маска.
Привлеченные средства будут направлены на поддержку убыточных проектов OpenAI и на выполнение обязательств компании в размере $18 млрд перед совместным c Oracle и SoftBank проектом Stargate, который 22 января анонсировал президент США Дональд Трамп. На начальном этапе партнеры пообещали вложить в Stargate $100 млрд, в последующие годы размер инвестиций должен увеличиться до $500 млрд.
В октябре WSJ, ссылаясь на источник, знакомый с финансовым состоянием компании, сообщила, что OpenAI ожидает убытки в размере около $5 млрд в 2024 году при выручке в $3,7 млрд. В то же время, компания прогнозировала, что к 2025 году ее доходы вырастут до $11,6 млрд.
Фото на обложке: JarTee /
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