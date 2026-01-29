OpenAI может создать собственную соцсеть без ботов

OpenAI может запустить собственную социальную сеть с подтверждением личности пользователей — так компания планирует решить проблему ботов, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Проект находится на ранней стадии разработки и создаётся небольшой командой — менее 10 человек. В компании рассматривают использование биометрии, в том числе Face ID от Apple.

Соцсеть только для «реальных людей»

По данным источников Forbes, соцсеть от OpenAI задумывается как платформа только для реальных людей, где каждый аккаунт будет привязан к определённому человеку. Для подтверждения личности пользователей компания может использовать технологии биометрической идентификации — Face ID или World Orb*Стартап, занимающийся идентификацией людей с помощью биометрии. Сооснователь проета — глава OpenAI Сэм Альтман, устройство для сканирования радужки глаза.

Источники Forbes подчёркивают, что идентификация пользователей с помощью биометрии — лишь один из рассматриваемых вариантов, и финальный формат сервиса ещё может измениться. Кроме того, в настоящее время сроки запуска соцсети не раскрываются, а компания официально отказалась от комментариев.

Пользователи новой соцсети смогут создавать контент с помощью ИИ

Как именно новая соцсеть может быть встроена в экосистему продуктов OpenAI, источники Forbes не уточняют. При этом они допускают, что пользователи смогут создавать контент для социальной сети с помощью ИИ — например изображения или видео.

Похожие функции уже есть у конкурентов потенциальной сети OpenAI: Instagram*, который насчитывает около 3 млрд активных пользователей в месяц, имеет встроенные ИИ-функции для создания и редактирования контента.

Бот-аккаунты — актуальная проблема для социальных сетей

Соцсети регулярно сталкиваются с массовым присутствием ботов, которые имитируют активность пользователей, отмечает Forbes. Особенно остро проблема проявилась на платформе X, где ситуация, по данным издания, ухудшилась после масштабных сокращений команды модерации.

В 2025 году X объявила об удалении около 1,7 млн бот-аккаунтов в рамках кампании по борьбе со спамом, однако, как подчёркивает Forbes, полностью решить проблему не удалось. Автоматизированные аккаунты по-прежнему активно участвуют в обсуждениях и создают контент.

CEO OpenAI Сэм Альтман также неоднократно публично высказывался о росте «искусственного» контента, отмечает Forbes. В 2025 году он писал, что значительная часть обсуждений в соцсетях выглядит «ненастоящей» из-за активности аккаунтов-ботов, управляемых ИИ.

*Соцсеть Instagram запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской