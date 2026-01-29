OpenAI может запустить соцсеть с регистрацией по биометрии — так компания хочет избавиться от ботов в комментариях
OpenAI может создать собственную соцсеть без ботов
Соцсеть только для «реальных людей»
По данным источников Forbes, соцсеть от OpenAI задумывается как платформа только для реальных людей, где каждый аккаунт будет привязан к определённому человеку. Для подтверждения личности пользователей компания может использовать технологии биометрической идентификации — Face ID или , устройство для сканирования радужки глаза.
Источники Forbes подчёркивают, что идентификация пользователей с помощью биометрии — лишь один из рассматриваемых вариантов, и финальный формат сервиса ещё может измениться. Кроме того, в настоящее время сроки запуска соцсети не раскрываются, а компания официально отказалась от комментариев.
Пользователи новой соцсети смогут создавать контент с помощью ИИ
Как именно новая соцсеть может быть встроена в экосистему продуктов OpenAI, источники Forbes не уточняют. При этом они допускают, что пользователи смогут создавать контент для социальной сети с помощью ИИ — например изображения или видео.
Похожие функции уже есть у конкурентов потенциальной сети OpenAI: Instagram*, который насчитывает около 3 млрд активных пользователей в месяц, имеет встроенные ИИ-функции для создания и редактирования контента.
Бот-аккаунты — актуальная проблема для социальных сетей
Соцсети регулярно сталкиваются с массовым присутствием ботов, которые имитируют активность пользователей, отмечает Forbes. Особенно остро проблема проявилась на платформе X, где ситуация, по данным издания, ухудшилась после масштабных сокращений команды модерации.
В 2025 году X объявила об удалении около 1,7 млн бот-аккаунтов в рамках кампании по борьбе со спамом, однако, как подчёркивает Forbes, полностью решить проблему не удалось. Автоматизированные аккаунты по-прежнему активно участвуют в обсуждениях и создают контент.
CEO OpenAI Сэм Альтман также неоднократно публично высказывался о росте «искусственного» контента, отмечает Forbes. В 2025 году он писал, что значительная часть обсуждений в соцсетях выглядит «ненастоящей» из-за активности аккаунтов-ботов, управляемых ИИ.
*Соцсеть Instagram запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
