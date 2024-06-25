OpenAI приобрела платформу для командной работы Multi

OpenAI приобрела разработчика платформы для совместной работы Multi (ранее Remotion). Сумма сделки не раскрывается, пишет TechCrunch.

По словам собеседника издания, это acquihire-сделка — компания приобрела актив ради специалистов, которые развивают этот проект.

Пользователи Multi смогут выгрузить свои данные до 24 июля 2024 года, после чего их удалят. Те, кому нужна помощь, могут написать представителю платформы.

Multi основали бывший продуктовый менеджер Dropbox Александер Эмбирикос и экс-разработчик ПО Google Чарли Хо. До присоединения к OpenAI стартап привлек $13 млн наличных от Greylock, First Round Capital и других.

Платформу на базе Zoom развивали для крупного бизнеса с распределtнными командами. Своими экранами могли делиться до десяти человек одновременно.

Фото на обложке: Unsplash