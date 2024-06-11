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OpenAI опровергла слухи о планах IPO на фоне назначения финансового директора

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик ChatGPT — компания OpenAI — не подтвердила предположения СМИ, которые связали назначение финансовым директором Сары Фрайар с планами выйти на IPO.

OpenAI опровергла слухи о планах IPO на фоне назначения финансового директора

Когда компания объявила нового топ-менеджера в структуре управления, некоторые медиа, ссылаясь на опыт Фрайар, предположили у OpenAI намерения провести листинг.

Ранее Сара Фрайар руководила компанией Nextdoor (соцсеть для общения соседей) и была финдиректором в платежной платформе Block Inc. (бывш. Square). В период ее работы обе компании вышли на биржу.

СМИ писали, что приход Фрайар в OpenAI также может означать подготовку технологической компании к IPO. Однако разработчик опроверг эти слухи.

«Она (Фрайар — RB.RU) возглавит финансовую команду, которая поддерживает нашу миссию за счет постоянных инвестиций в основные исследовательские функции и обеспечения возможности масштабирования для удовлетворения потребностей растущей клиентской базы и адаптации к той сложной и глобальной среде, в которой мы работаем», — уточнила OpenAI задачи нового финансового директора.

Помимо финансового директора компания назначила также главного директора по продукту. Им стал Кевин Вайля, который до этого работал в Facebook*, Instagram* и Twitter (сейчас — X).

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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Фото на обложке: Svet foto / Shutterstock

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