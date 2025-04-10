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OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в преследовании

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
OpenAI подала встречный иск к Илону Маску, обвинив его в преследовании и нанесении ущерба, пишет Reuters. Компания попросила судью «остановить» миллиардера и привлечь его к ответственности за уже причиненный вред.
OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в преследовании
  1. Новости

Из иска следует, что «Маск перепробовал все доступные инструменты, чтобы нанести ущерб OpenAI», включая «атаки в прессе», публикации в соцсетях, запросы корпоративных документов и фиктивную попытку выкупить бизнес компании. В OpenAI считают, что миллиардер пытается замедлить развитие компании и захватить ведущие инновации в области ИИ в личных интересах.

Контекст. Агентство напомнило, что Маск подал иск против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана в прошлом году — предприниматель обвинил компанию в том, что она не выполняет свою первоначальную задачу — разрабатывать искусственный интеллект на благо человечества, а не ради корпоративной прибыли. В марте 2025 года суд отклонил требование миллиардера об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления.

  • Маск и Альтман совместно основали OpenAI в 2015 году, но Маск вышел из состава учредителей компании до того, как она стала «звездой технологий», отмечает Reuters. В 2023 году миллиардер создал собственную фирму xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Фото на обложке: Alessia Pierdomenico / Shutterstock / FOTODOM

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