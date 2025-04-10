OpenAI подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в преследовании
- Новости
Из иска следует, что «Маск перепробовал все доступные инструменты, чтобы нанести ущерб OpenAI», включая «атаки в прессе», публикации в соцсетях, запросы корпоративных документов и фиктивную попытку выкупить бизнес компании. В OpenAI считают, что миллиардер пытается замедлить развитие компании и захватить ведущие инновации в области ИИ в личных интересах.
Контекст. Агентство напомнило, что Маск подал иск против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана в прошлом году — предприниматель обвинил компанию в том, что она не выполняет свою первоначальную задачу — разрабатывать искусственный интеллект на благо человечества, а не ради корпоративной прибыли. В марте 2025 года суд отклонил требование миллиардера об остановке перехода OpenAI к коммерческой структуре управления.
- Маск и Альтман совместно основали OpenAI в 2015 году, но Маск вышел из состава учредителей компании до того, как она стала «звездой технологий», отмечает Reuters. В 2023 году миллиардер создал собственную фирму xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Alessia Pierdomenico / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 Нейросеть от «Авито» обошла аналоги от Google и OpenAI в независимом бенчмарке A-Vibe уже используется продавцами сервиса для общения с покупателями 07 апреля 14:27
- 2 Популярность ChatGPT побила рекорды благодаря фильтру в стиле Хаяо Миядзаки Среднее количество еженедельных активных пользователей превысило 150 млн 01 апреля 19:19
- 3 OpenAI открыла доступ к новому генератору изображений для всех пользователей Ранее им могли воспользоваться лишь обладатели платной подписки 01 апреля 18:51
- 4 Google представила ИИ-модель Gemini 2.5 — она умеет рассуждать Нейросеть также стала лучше писать код 25 марта 22:00