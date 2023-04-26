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OpenAI решила зарегистрировать товарный знак GPT, но это оказалось проблематично

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

OpenAI подала в американское патентное бюро заявку на регистрацию товарного знака GPT. Разработчику популярной нейросети ChatGPT придется столкнуться с трудностями при регистрации, поскольку многие компании из США уже обратились за патентом на GPT.

OpenAI решила зарегистрировать товарный знак GPT, но это оказалось проблематично

О том, что OpenAI – разработчик популярной нейросети ChatGPT – подал заявку на регистрацию товарного знака GPT, пишет TechCrunch.

OpenAI обратилась в патентное бюро еще в декабре, но недавно попросила ускорить процесс регистрации из-за «множества поддельных приложений», которые начинают появляться на рынке. Бюро не стало рассматривать заявку OpenAI в ускоренном режиме, сославшись на ошибки в поданной документации и неуплату пошлины.

Кроме OpenAI заявки на регистрацию бренда GPT подали американские компании DateGPT, MedicalGPT, DirtyGPT и другие. В то же время термин GPT (Generative Pre-trained Transformer), уже давно использует Google для названия архитектуры нейросети. Это может осложнить процесс регистрации для OpenAI. 

При текущих обстоятельствах решение о выдаче патента на товарный знак GPT может быть принято в срок до пяти месяцев, рассказал изданию специалист юридической фирмы Carr & Ferrell Джефферсон Шер.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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