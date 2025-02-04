Глава OpenAI заявил о разработке ИИ-девайса, который «заменит смартфоны»

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил о планах создать девайс на основе искусственного интеллекта, который «заменит смартфоны». Об этом предприниматель рассказал в интервью Nikkei Asia.

По словам предпринимателя, он собирается реализовать проект совместно с Джони Айвом — бывшим главным дизайнером Apple.

В разговоре с корейским изданием The Elec Альтман уточнил, что хотел бы начать разработку гаджета в рамках партнерства с несколькими компаниями. Также глава OpenAI намекнул, что устройство будет ориентировано на голосовое взаимодействие.

В сентябре Айв подтвердил, что работает вместе с Альтманом над неназванным ИИ-устройством.

The New York Times писал, что совместный проект Айва и Альтмана к концу 2024 года может привлечь около $1 млрд. По состоянию на сентябрь над проектом трудились 10 человек, включая Танга Тана и Эванса Хэнки, которые работали с Айвом над iPhone.

Журнал Analytics India Magazine отметил, что ранее глава OpenAI инвестировал в стартап Humane Inc., который разрабатывает девайсы для генеративного ИИ, однако его продукты Humane AI Pin и Rabbit R1 не получили широкого признания.

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