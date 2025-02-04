Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Глава OpenAI заявил о разработке ИИ-девайса, который «заменит смартфоны»

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил о планах создать девайс на основе искусственного интеллекта, который «заменит смартфоны». Об этом предприниматель рассказал в интервью Nikkei Asia.

Глава OpenAI заявил о разработке ИИ-девайса, который «заменит смартфоны»
  1. Новости

По словам предпринимателя, он собирается реализовать проект совместно с Джони Айвом — бывшим главным дизайнером Apple.

В разговоре с корейским изданием The Elec Альтман уточнил, что хотел бы начать разработку гаджета в рамках партнерства с несколькими компаниями. Также глава OpenAI намекнул, что устройство будет ориентировано на голосовое взаимодействие.

В сентябре Айв подтвердил, что работает вместе с Альтманом над неназванным ИИ-устройством.

The New York Times писал, что совместный проект Айва и Альтмана к концу 2024 года может привлечь около $1 млрд. По состоянию на сентябрь над проектом трудились 10 человек, включая Танга Тана и Эванса Хэнки, которые работали с Айвом над iPhone.

Журнал Analytics India Magazine отметил, что ранее глава OpenAI инвестировал в стартап Humane Inc., который разрабатывает девайсы для генеративного ИИ, однако его продукты Humane AI Pin и Rabbit R1 не получили широкого признания.

Фото на обложке: jamesonwu1972 / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock

Освободите время и зарабатывайте больше с помощью ИИ! Пройдите курс и получите в подарок лучшие промты для решения бизнес-задач.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме