OpenAI обучит школьников в Эстонии навыкам работы с ИИ

Власти Эстонии совместно с OpenAI и Anthropic запускают программу AI Leap для обучения школьников навыкам работы с искусственным интеллектом. В рамках нее с сентября доступ к ИИ-технологиям получат 20 тыс. старшеклассников, а 3 тыс. учителей уже начали проводить семинары по нейросетям, пишет Financial Times.

В дальнейшем программу расширят. Планируется, что она охватит еще 38 тыс. учеников и 2 тыс. учителей. Есть вероятность, что принять участие в ней смогут и учащиеся младших классов. Президент Эстонии Алар Карис отметил, что инициатива направлена не на замену учителей, а на развитие критического мышления и осведомленности об искусственном интеллекте.

Зачем это нужно? Учителя сами будут решать, как использовать искусственный интеллект на уроках, заявила министр образования Кристина Каллас. По ее словам, некоторые школьные упражнения, такие как написание сочинений, потеряли смысл, поскольку их выполняют с помощью ИИ. В этой ситуации преподавателям нужно научить школьников развивать навыки критического мышления и оценивать результаты работы нейросетей, считает Каллас.

Сколько это стоит? Финансировать программу будет государство и частный фонд, в который вложились эстонские предприниматели. В их числе — Таавет Хинрикус, соучредитель платежной системы Wise, и Яан Таллинн, один из разработчиков Skype. Первоначальный бюджет программы — €3,2 млн, в следующем году его увеличат до €6 млн.

Сейчас власти Эстонии ведут переговоры с OpenAI и Anthropic, но в будущем готовы сотрудничать и с другими компаниями. Данные эстонских школьников для обучения нейросетей использоваться не будут, отмечает FT.

Осенью OpenAI выпустила для учителей бесплатный онлайн-курс о том, как использовать ChatGPT в учебном процессе, писал TechCrunch. В нем рассказывалось, как нейросеть поможет в создании планов уроков и интерактивных учебных материалов. Американские педагоги разделились во мнениях: некоторые считают, что нейросети помогут сделать уроки лучше, другие же опасаются за конфиденциальность данных.

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