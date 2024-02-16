OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. С ее помощью можно создавать ролики длительностью до минуты.
Нейросеть способна генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, точными деталями объектов и фона. Модель также может воспроизводить реквизит и эмоции героев.
Модель также умеет создавать ролики на основе статичного изображения, добавлять недостающие кадры имеющегося видео или продолжить его.
Sora находится на этапе тестирования. Доступ к ней ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссеров. Когда OpenAI планирует выпустить публичную версию не сообщается.
Фото на обложке: Unsplash
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