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OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

OpenAI представила ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео. С ее помощью можно создавать ролики длительностью до минуты.

OpenAI представила нейросеть для преобразования текста в видео

Нейросеть способна генерировать сложные сцены с несколькими персонажами, точными деталями объектов и фона. Модель также может воспроизводить реквизит и эмоции героев.

Модель также умеет создавать ролики на основе статичного изображения, добавлять недостающие кадры имеющегося видео или продолжить его.

Sora находится на этапе тестирования. Доступ к ней ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссеров. Когда OpenAI планирует выпустить публичную версию не сообщается. 

Фото на обложке: Unsplash

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