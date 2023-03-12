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Гендиректор OpenAI отправляет часть собственных средств пострадавшим от краха SVB стартапам

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман решил помочь стартапам, которые пострадали от банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Глава разработчика ChatGPT отправляет молодым IT-компаниям «шестизначные суммы» из своих средств.

Гендиректор OpenAI отправляет часть собственных средств пострадавшим от краха SVB стартапам

Об этом сообщает Reuters. Брат Альтмана Джек в своем Twitter-аккаунте написал, что Сэм отправляет стартапам Кремниевой долины деньги «из своего кармана».

Эту информацию изданию подтвердил гендиректор разработчика ПО для кардиологов Rad AI Доктор Гурсон.

«У меня заканчивались варианты, и я просто написал ему электронное письмо», — рассказал сооснователь Rad AI. Гурсон добавил, что «в течение часа или двух» Альтман ответил ему и предложил «шестизначную сумму», не выдвигая условий и не требуя подписать документы.

По словам предпринимателя, глава Open AI предложил владельцу стартапа вернуть средства, когда тот сможет.

«Я помню инвесторов, которые помогали мне, когда я сам запускал стартап и действительно нуждался в помощи, и я всегда стараюсь отдать долг», — ответил Альтман на запрос Reuters.

Ранее гендиректор стартап-акселератора Y Combinator Гарри Тан написал в Twitter, что крах SVB может обернуться «вымиранием» небольших IT-стартапов и откатом индустрии на 10 и более лет назад.

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Поэтому пострадавшим от банкротства SVB также помогают другие руководители компаний и венчурные инвесторы. В частности, финтех-стартап Brex предложил срочные кредитные линии на выплату зарплат для стартапов. К вечеру субботы организация получила заявки на $1,5 млрд от почти 1000 компаний.

Другой пример: основатель Streak Алим Мавани, глава компании с 30 сотрудниками, написал в Twitter, что готов одолжить небольшим стартапам личные средства без каких-либо условий на погашение зарплат.

К вечеру субботу более 3,5 тысяч гендиректоров и основателей компаний примерно с 220 тысячами сотрудников подписали петицию Y Combinator, адресованную главе минфина США Джанет Йеллен, с просьбой поддержать вкладчиков SVB.

Согласно информации The Times, с аналогичной просьбой 200 британских IT-стартапов обратились к министру финансов Великобритании Джереми Ханту.

Фото: Ascannio / Shutterstock

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