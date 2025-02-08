OpenAI планирует открыть офис в Германии
Компания OpenAI расширяет своё присутствие в Европе: разработчик ChatGPT официально заявил, что планирует открыть офис в Мюнхене в ближайшие месяцы.
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«Германия известна своим техническим опытом, академическими достижениями и промышленными инновациями, — говорится в заявлении генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.
Фото на обложке: Unsplash
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