OpenAI планирует открыть офис в Германии

Компания OpenAI расширяет своё присутствие в Европе: разработчик ChatGPT официально заявил, что планирует открыть офис в Мюнхене в ближайшие месяцы.

«Германия известна своим техническим опытом, академическими достижениями и промышленными инновациями, — говорится в заявлении генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. — Открытие нашего первого офиса в Германии означает, что мы можем помочь ещё большему числу людей, компаний и организаций воспользоваться возможностями ИИ».

Согласно пресс-релизу, OpenAI обсуждает с немецкими властями открытие дочернего офиса в Германии с 2023 года. По данным стартапа, в Европе в Германии наибольшее количество пользователей, платных подписчиков и разработчиков API, использующих технологию OpenAI.

Представитель OpenAI сообщил журналистам TechCrunch по электронной почте, что офис будет нанимать сотрудников на должности, связанные с выходом на рынок, глобальными делами и коммуникациями.

Они отказались раскрывать подробности о количестве вакансий.

Новый офис OpenAI в Южной Германии появился после того, как компания из Сан-Франциско открыла офисы в Париже, Брюсселе и Дублине, расширив своё присутствие в ЕС.

Фото на обложке: Unsplash