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Оценка NFT-маркетплейса OpenSea снизилась на 90%, объем торгов – на 98%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Оценка одного из крупнейших в мире NFT-маркетплейсов снизилась на 90%. Это случилось после того, как ведущий инвестор существенно переоценил свою долю в криптостартапе. В октябре объем торгов на OpenSea составил $91,4 млн – на 98% меньше пиковых значений.

Оценка NFT-маркетплейса OpenSea снизилась на 90%, объем торгов – на 98%

Стоимость бизнеса одного из крупнейших NFT-маркетплейсов в мире снизилась $13,3 млрд до $1,4 млрд. Это произошло после того, как венчурная фирма Coatue Management – ведущий инвестор OpenSea – переоценила свою долю в стартапе с $120 млн до $13 млн, пишет The Information.

В октябре объем торгов на OpenSea составил $91,4 млн, показав падение на 98% от пиковых значений. Рекорд объем торгов на маркетплейсе был зафиксирован в январе 2022 года – тогда он составил $4,8 млрд.

В январе 2022 года OpenSea привлек $300 млн инвестиций, получив по итогам раунда оценку в $13,3 млрд.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

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