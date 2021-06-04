Оператор дронов: средняя зарплата и перспективность профессии

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Кто такой оператор дронов

Рынок дронов продолжает расти — по оценке создателей дорожной карты AeroNet, к 2025 году он может составить более $200 млрд в мире и $35-40 млрд в России. Авторы прогноза также считают, что к этому над территорией России будут постоянно летать не менее 100 тыс. беспилотников, а общее число устройств в стране достигнет 2,5 млн.

По мере роста популярности устройств, растет и число сценариев их применения. Коммерческие БПЛА активно используются в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, коммунальная инфраструктура, нефтегазовая промышленность, добыча полезных ископаемых и многих других. Помимо этого, развивается рынок услуг видео- и фотосъемки с помощью дронов.

Оператор БПЛА — это специалист по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами, который также отвечает за их обслуживание и выполнение поставленной задачи, например, за наблюдение за объектом, анализ территории или видеосъемку.

«Оператор БПЛА решает много задач: готовит разрешительную документацию, полетные задания, обслуживает навесное оборудование, проводит предполетные операции, выполняет непосредственно работы и коммуницирует с заказчиками», — рассказывает Василий Птицын, генеральный директор компании «Летай и Смотри Агро».

Главное требование к такому специалисту, по мнению Василия, — это высокий уровень личной ответственности. Важны также высшее техническое образование, навыки логического мышления, аккуратность, стрессоустойчивость и физическая выносливость.

Дмитрий Просяник, разработчик ПО для дронов, добавляет, что профессия требует «некой романтичности», потому что работать скорее всего придется в тундре, в лесах, в регионах добычи полезных ископаемых — «в общем, на природе». Он также подчеркнул, что важны навыки и знания в области ИТ, геодезии и авиамоделирования.

Где учиться на оператора дронов

По данным Skymec, cтоимость обучения управлению БПЛА начинается от 15 тыс. рублей и длится от четырех до 76 часов. Индивидуальные сроки устанавливаются для работников транспортной, сельскохозяйственной, промышленной, строительной отраслей, специалистов геодезии, картографии и гражданской безопасности.

«За предыдущие 12 месяцев мы обучили свыше тысячи человек. Учебные курсы приобретают около 30% наших клиентов. Эти цифры постоянно растут вместе с появлением новых направлений применения БПЛА», — комментирует Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений Skymec.

Сколько зарабатывают операторы БПЛА

В соответствии с данными HeadHunter, средняя зарплата оператора БПЛА составляет 50 тыс. рублей и достигает 100 тыс. рублей в зависимости от специфики и сложности оказываемых услуг.

Василий Птицын, генеральный директор компании «Летай и Смотри Агро», считает, что сегодня недостатка в таких специалистах нет: «Как-то я дал объявление о том, что компания набирает пилотов дронов. За три дня откликнулись 123 человека. Сейчас у нас в штате работает 12 профессионалов, их зарплата при условии достаточной рабочей нагрузки составляет 150 тысяч рублей».

Похожим образом потенциальный доход операторов описывает Кирилл Щукин, директор «Школы дронов» МАИ: «Заработная плата в 100-150 тысяч рублей — вполне нормальная история для профессионалов, а операторы топ-сегмента, которые могут обеспечить полет сложной техники, способны зарабатывать гораздо больше».

Какие специалисты нужны рынку

По словам Кирилла, среди выпускников школы 70% составляют любители, которые осваивают БПЛА для себя, и 30% — специалисты, которые планируют на этом зарабатывать. Чаще всего это люди из нефтегаза, геодезии и транспортной безопасности, реже — егеря или спасатели.

Василий Птицын утверждает, что 80% рынка дронов — это сельское хозяйство: «В этом сезоне многие агропредприятия приобретают дроны-опрыскиватели, на них нужно кому-то работать. Также пилоты дронов востребованы в мониторинге линейных объектов — нефте и газопроводов, линий электропередач».

Все опрошенные специалисты сходятся во мнении, что популярность дронов, как и спектр областей их применения, будет расти — соответственно, будет расти и потребность в профессиональных операторах.

«Мы не можем говорить о запросе рынка прямо, так как пока в России не проводили соответствующие исследования. Но в то же время можем предположить объем рынка опосредованно, ориентируясь на статистику в Соединенных Штатах.

Так, Федеральный авиационное управление США (FAA) в декабре 2020 года отчиталось о 689 тыс. зарегистрировавшихся пилотах дронов. Если предположить, что рынок России — это примерно 6-8 % от рынка Штатов, то потенциальный запрос рынка России на профессию оператора БПЛА находится в диапазоне от 41 тыс. до 55 тыс. специалистов. И точно можно сказать, что эти цифры постоянно растут вместе с появлением новых направлений применения БПЛА», — комментирует Антон Ларсен.

Помимо непосредственно операторов, рынку нужны специалисты смежных отраслей: «Есть не только человек, который управляет аппаратом в воздухе, но и несколько сопутствующих ответвлений. Например, техник БПЛА, оператор полезной нагрузки и так далее. Сама отрасль еще очень молодая и требует больших исследований в плане возможностей применения», — добавляет Кирилл Щукин.