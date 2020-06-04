В России зарегистрировали первого оператора краудфандинга

В реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк России, появилась первая компания — регистратор «НРК-Р.О.С.Т.». Об этом пишет «Коммерсантъ».

До 1 июля все действующие операторы краудфандинговых платформ должны попасть в реестр, иначе они не смогут работать легально. По информации издания, не все компании успевают подать документы в ЦБ. Одна из причин - ограничения из-за пандемии коронавируса.

Через инвестиционные платформы можно предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права. К последним относятся права на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, права требования выполнения работ и оказания услуг.

Оператор заключает договор и с инвестором, и с заемщиком. Размер собственных средств оператора должен превышать 5 млн рублей. До введения режима самоизоляции в России работало около 30 краудфандинговых платформ.

По данным ЦБ, по итогам 2018 года объем рынка краудфандинга превысил 15,2 млрд рублей — на 34% больше, чем в 2017 году. Данных по итогам 2019 года пока нет.